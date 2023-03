Lanzarote Ironmani võiduga MMi pileti lunastanud Timmo Jeret: Kohe tuli krediitkaart letti lüüa!

Selleks, et Lahti MMile pääseda, tuli kalendrist valida mõni poolpikk Ironman ja panna see üritus oma võistlusklassis kinni. Või äärmisel juhul olla teine – see sõltuvat osalejate arvust. Valik langes Kanaari saarte kasuks, kus laupäeva hommikul tuli pilvise, ent paarikümnekraadise ilmaga 30-34aastaste amatööride konkurentsis starti 112 meest.