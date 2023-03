Pärnu Vapruse vutimeeskonna edulugu jätkub: kahe viigipunkti kõrvale teeniti võit võõrsilt

Otsustavatel minutitel suutsid pärnakad kaitses ära seista ja lõpuvile järel võis rõõmustamine alata! Vaprusel on nüüd kolme matšiga kaks viiki ja võit, mis reastab selle hooaja komeedi viie punktiga kolmandaks. Seejuures on mängitud üksnes satsidega, kes olid mullu esiviisikus! Kuressaare langes kümne meeskonna konkurentsis neljandaks. Pärnakate järgmine matš tuleb 2. aprillil koduväljakul, kui vastamisi minnakse Tallinna Kaleviga.

Pärnu peatreener Igor Prins on hooaja algusega rahul.

Kui kahel eelmisel aastal oli Vaprus kindel viimase koha meeskond ja võõrsilt ei suudetud kuidagi punkte teenida, siis mis on nüüd muutunud?

"Eelmised aastad olid Vaprusel õnnetud ja minagi tulin meeskonnast (PJKst, M. P.), kus polnud kõige parem aasta – nüüd oleme trennidega suutnud masinavärgi käima saada. Tegime täiendustega õigeid valikuid ja kaitseliin püsib. See on oluline. Praegu suudame ka rünnakul korralikult mängida: tasakaal on paigas ja asi toimib," võttis Pärnu peatreener Prins mängujärgses intervjuus eduka hooaja alguse retsepti kokku.