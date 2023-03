Selgroogu vigastanud Talviku peab krossiradadelt mõneks ajaks pausi võtma

Talviku kirjutas somes, et Oakhangeri võistlus algas igati korralikult. “Suutsin ajasõidu võita, mis oli väga postiivne. Esimene sõit sujus väga hästi ja käis tihe rebimine sõiduvõidu peale. Lõpetasin napilt teisena rootslase Isak Giftingu järgi, mis oli super algus hooajale. Teine start nii hästi ei sujunud. Esimesel ringil kukkusin kaasvõistlejaga päris kõvasti, mille tagajärjel tekkis mõra kolmandasse selgroo lülisse. Tundsin kohe, et midagi pole õiget selja suhtes, aga suutsin siiski vaatamata sellele sõidu lõpetada kaheksandana, mis andis mulle kokkuvõttes neljanda koha, jättes mind punktiga poodiumilt välja. Peale sõitu haiglasse minnes, selguski, et seljas on mõra,” kirjeldas ta pühapäeval juhtunut.