Video ja galerii ⟩ Kreet Rosin-Pindmaa luuletamisest: Ühel ööl tuli üheksa rida jutti

Harfi mängiv holistiline terapeut ja luuletusi kirjutav Kreet Rosin-Pindmaa on aeg-ajalt hädas eudaimoniaga, mis vahel ei anna rahu lausa nädal aega jutti.

“Kogu aeg tuli vahetpidamata, üle 40 jõululuuletuse! See oli väga väsitav,” meenutas esineja, kuidas ta oli sunnitud need kirja panema, kui tema kolmeaastasele pojale oli vaja jõululuuletust. Sest kui kohe kirja ei pane, lähevad need mõtted, lood ja laulud kellegi teise pähe.