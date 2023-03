Valter Parve ⟩ Kuhu kaob osa laste ja nende õpetajate elurõõm?

Toompeal luuakse uut võimuliitu ja üks uudiseid räägib sellest, et koolikohustuse iga saab olema 17 aasta asemel 18, sealhulgas tuleb omandada mingi tööoskus (koostöös kutsekooliga?). Kui see on tingitud murest lõpetamata jäänud põhihariduse pärast koos järgneda võiva elust kõrvalejäämisega (NEET-noored*, keda juba on tuhandeid), ollakse õigel teel.