FOTOD JA VIDEO ⟩ Ekstreemspordinaised koorisid riided seljast ja kihutasid Harku järvel heategevuse eesmärgil

“Mõte teha bikiinitiiva võistus tuli sellest, et sai sõbranna Annikaga proovitud, kuidas tundub wing’ida bikiinides talvel jää peal – see adrenaliinilaks oli mega!” tõdes idee autor Aulik Eesti purjelaualiidu vahendusel. “Sain kohe aru, et sellist asja ei saa ainult endale hoida ja seda tuleb jagada. Aga kuidas ja miks? Tuleb lisada midagi tähtsat. Esimese asjana meenus mulle kohe armas vennapoeg, kes on üheksane ja kellel ongi tsüstiline fibroos. Mõeldud, tehtud!”