Taskuhääling ⟩ Kas vägivallata elu on võimalik?

Nii et vastus on nii ja naa.

Kas teis on sellest teadmisest hoolimata usk, et me suudame elada rahus, vägivallatult?

Jah, ja see on pidev maratoni jooksmine. Kuid selle poole tasub püüelda ja iga ärahoitud vägivallaakt väärib pingutust.

Tõsine vägivallaakt lõhub inimest, eriti kui see on juhtunud laste suhtes koolis, perekonnas. Vägivald lapseeas jätab arme ja jälgi, mis mõjutavad toimetulekut kogu hilisemas elus.

Ma uurisin saadet ette valmistades sellist asja nagu üleilmne rahuindeks. Olete sellest kuulnud?

Väga põnev.

Mis te arvate, mis kohal Eesti teiste riikide seas on?

Päris keeruline, sõltub, milliseid tegureid seal on arvesse võetud. Kiusamise, perevägivalla näitajaid on Eestis võrreldes teiste riikidega kõrgevõitu. Kui me räägime nii-öelda poliitilisest vägivallast, tänavakuritegevusest, siis selles suhtes on teisiti.

Koolivägivalla põhjal siin just riike ritta ei panda. Hinnatakse näiteks, kui suur on vägivaldsete meeleavalduste tekke tõenäosus, kui suur on tõenäosus sattuda tänaval vägivallakuriteo ohvriks, aga ka riigi suhteid naabritega. Riike on hõlmatud pea 160 ja Eesti on 33. kohal. Aastatega oleme paari korra koha võrra ülespoole tõusnud. Eespool on siis need, kes on rahulikumad. Mis te arvate, mis riiki on hinnatud kõige rahulikumaks? See riik on kaua esikohta hoidnud.

Paar aastat tagasi oleksin pakkunud Rootsit, nüüd enam ei julge.

Kaart illustreerib mulluse üleilmse rahuindeksi hindamise tulemusi. Tumerohelised on rahulikud paigad, punased rahutud. Foto: PP