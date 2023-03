Kevadtaimi süües tasub olla tähelepanelik, et mitte mürgistust saada

“Igal kevadel tasub endale meelde tuletada, et kõik roheline, mis maa seest võrsub, ei ole söödav. Kui karulaugu asemel korjatud piibelehte süüa, tekib pikaks ajaks ebamugav seedetraktiärritus; sügislille mürgistus viib aga haiglasse. Õnnetuse vältimiseks tasub meeles pidada karulaugu erilist omadust: kui seda sõrmede vahel mudida, siis on tunda küüslaugu või sibula lõhna. Lillede lehed niimoodi ei lõhna,” selgitas mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Õnnetusi on ette tulnud ka rabarberiga. “Vahel kiputakse unustama, et rabarberist sobivad söömiseks ainult noored varred. Nii on näiteks smuutit tehes ära kasutatud ka rabarberi lehed ja sel moel endale liiga tehtud. Rabarberi lehed, ent ka vanad varred sisaldavad mürgiseid aineid, mistõttu need söömiseks ei kõlba,” lausus Oder.