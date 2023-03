Johannes Seeman teeb USAs tegusid: Praegu läheb asi ülesmäge, aga see ei tohi seisma jääda!

Võrreldes San Diegoga oli elu esimeses ülikoolis hoopis teistsugune. “Fresno oli raske koht, kuhu pikajuukselisel noorel pärnakal tulla, eriti kui veel ilus püks ka jalas. Sain sealt oma sõjaväekooli kätte: see üks aasta kasvatas mind inimesena väga palju ja ma ei kahetse midagi. Seal oli väga hea tenniseprogramm, aga vähe teistsugune eluolu. See, et pääsesin San Diegosse, oli unistuste täitumine – see on minu USA lemmiklinn!”