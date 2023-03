Heli Tooman ⟩ Kes vastutab inimese tervise ja heaolu eest?

Mõningaid viimasel ajal kuuldud vastuseid küsimusele „Tere, kuidas läheb?”: Kiire-kiire! Ei mäleta, millal viimati puhkusel käisin! Jalutamas? Kus mul selleks aega on! Päikeseloojangut vaatamas? Nalja teed või! Raamatut lugesin viimati ... oh, vist eelmisel suvel millalgi. Saaks kokku? No praegu küll mahti pole, selline pinge on kogu aeg peal. Edasine vestlus kipub tihtipeale minema kurtmiseks, kuidas neid õigeid asju Eestis ikka ajada ei osata.