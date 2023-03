Omavalitsuste ühendus saatis loodavale valitsusele eeted, kuidas tulu kasvatada

Linnade ja valdade soov on, et loodaks reserv, mille toel katta kriisisituatsioonides tekkivad ettenägematud kulud.

Eesti linnade ja valdade liit (ELVL) tegi parlamenti valitud ja võimuläbirääkimistel osalevatele erakondadele ettepaneku kajastada valitsusliidu programmis omavalitsuspoliitika põhisuunad ja arenguväljavaated. Pöördumises rõhutatakse, et Eesti riik on tugev siis, kui on tugevad linnad ja vallad.