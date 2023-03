Tipitäpilise lastelavastuse jaoks – laval on neid täppe tõesti vist tuhandeid, nii lamedaid kui palli kujul – loodud uusi Tipi ja Täpi laule on saatnud säärane menu, et näitleja enda lapsedki ei jätvat teda kodus rahule. “Põhiasi on, et emme, laula Tippi-Täppi, siis hakkan otsast peale ja jälle laulan,” tõdeb Ong. “Ja nüüd, kui Feliks on mingil kujul meile juba salvestusi jaganud, pean kogu aeg panema neid telefonist peale ja nad tahavad valida, mis laulu ma panen.”