Kolumn ⟩ Kodanike teavitamine on Pärnus nõrk

Väike küsitlus tuttavate ringis paljastab, et mitte ühenigi neist pole jõudnud Pärnu linnavalitsus teavitus, kuidas läinud aasta detsembris kehtima hakanud korra järgi prügiga ümber käia ja miks üleüldse peaks jäätmeid sortima. Ometi on elementaarne, et uutest reeglitest tuleb inimesi informeerida ja igakülgselt selgitada, miks need vajalikud on. Ja seda juba tükk aega enne, kui uus kord kehtima hakkab.