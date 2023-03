Noor hobikunstnik ulatab abikäe tervisekassa toeta jäänud haigetele lastele

Krista ettevõtlikkust ja südamesoojust on kaugele näha, see paistab siia ära 155 kilomeetri kauguselt Kuressaarestki, kuhu Surjust pärit naine on end praeguseks sisse seadnud

Milline on teie kasvamise lugu? Kuidas teist sai säärane suure südamega inimene?

Käisin väikeses Surju põhikoolis. Kuna maakoolis on klassid tavapärasest väiksemad, jagus tähelepanu igale õpilasele ja lastes leiti üles just need küljed, mis vajavad arendamist. Ma usun, et just väikese kooli võlu ja võimalused on need, mis on mind kujundanud selliseks inimeseks, kes ma praegu olen.