Taskuhääling ⟩ Suur osa Eestit väljaspool Tartut ja Tallinna ongi ääremaa

OECD (majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon, toim) rahvusvahelised uuringud on kinnitanud, et kui me räägime regionaalpoliitikast, jättes välja Tallinna ja Tartu kuldse ringi, siis võimegi öelda, et mujal on meil ääremaa. Me peame kohandama avalike teenuste ja haridusvõrgu sellele vastavaks.

Me peame vaatama õpilaste arvu, tegema targad valikud, rääkima kogukondadega. Otsustama, et väiksematesse keskustesse jääb elu alles just sellega, et me kindlustame seal lasteaia ja nooremad kooliastmed. Võib-olla ei ole seegi kooli, vaid õppekohana. Võib-olla tuua suuremasse hoonesse veel kultuurimaja, raamatukogu, eakate päevakeskus. Et inimestel on see üks koht ja kindlus, et see jääb. Ja see maja tehakse korda.