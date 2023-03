Omavalitsemine või omavolitsemine?

Olen aastate jooksul loengutes rääkinud ja artiklites kirjutanud, et kohaliku omavalitsuse mõistet kasutades oleks otstarbekas mõelda: see on kohalik omavalitsemine. Ikka selleks, et liiga suur rõhk ei jääks sõnale “valitsus”, sest see oleks eksitav. Sõnapaar “kohalik omavalitsemine” kajastaks kindlasti selgemalt arusaama sellest, et sellega tagatakse kogukonna võõrandamatu õigus korraldada kohalikku elu.