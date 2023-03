VIDEO ⟩ Pärnu võrkpalliklubi peatreener nahutas hoolealuseid: Ma ei näinud, et nad seda pronksi tahaksid

“Pidin neid ikka kõvasti noomima, sest ma ei jäänud rahule just võistlusliku poolega,” tõdes loots. “Mehed polnud mängus hammastega kinni: kõik vastaste hanid ja kerged kõksud kukkusid meie poole maha. See näitabki seda, et mehed ei olnud nii-öelda veri väljas, et kaitses võidelda ja palle üles tuua. Oleme endiselt ebastabiilsed ja teeme selliseid vigu, mida ei tohiks enam tulla.”