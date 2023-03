Kohus: Tembutanud pidutsejale otsa sõitnud politseinik püüdis oma tegu varjata

Kohtuotsus pole veel jõustunud. Požela ja tema kaitsja vandeadvokaat Mihkel Gaver on juba otsustanud, et kaebavad selle edasi.

Kaitsja nentis, et tänane kohtuotsus annab avalikkusele täiesti vale signaali. “Kui minu tütar läheb õhtul kuhugi lõbustusasutusse, siis ma ei tahaks, et ta peaks sellise inimesega kohtuma, kes ise nimme otsib probleeme,” lausus ta. “Praegu öeldakse sisuliselt seda, et politsei tohib reageerida alles siis, kui on saabunud mingid hirmsad tagajärjed. Pärast, kui midagi halba juhtub, küsitakse: “Kus politsei oli? Miks politsei midagi ei teinud?””