LOODUSVAATLUS ⟩ Värske vahtramahlaga maiustamiseks on juba hilja

Sooviksin võimalikult palju näha ja kuulda, sest kevad möödub ju linnulennul ja suurema osa aastast saab seda külluseaega pelgalt meenutada. Viimasel nädalal olen pidanud endale tihti meenutama, et see aastaaeg on alles algusjärgus. Ometigi jõuab meile riburada igasugu kevadekuulutajaid. Mõni on mind oma varajase saabumise ja laulmisega isegi üllatanud, näiteks punarinnad. Meenub, et 2020. aastal noppisid metsvindid puistutes mahapoetunud kuuseseemneid mitu nädalat, enne kui rõkkavalt laulma asusid. Tänavu kostis nende reibast metsavahi laulu juba teisel kohaloleku päeval.