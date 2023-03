Jüri Ratas ⟩ Ma ei süüdista maakoole sulgenud omavalitsusi

On oluline, et riigi abikäsi oleks tuntav ja igas Eesti paigas oleks kättesaadav kodulähedane haridus. Niisama tähtis on, et just kooli olemasolu on aidanud paljudel peredel maale kolida. Kuid pidev ohutunne kooli sulgemise ees pidurdab ka piirkonna arengut ja tekitab ebakindlust tulevikus maale elama kolida soovijate seas.