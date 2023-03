GALERII ⟩ Euroopa suurim maadlusturniir pakkus hindamatuid kogemusi. Treener: Võimas mälestus elu lõpuni

Kristjan Palusalu nimeline Tallinn Open meelitas Tallinna Unibet Arenale (varasem Saku Suurhall) 2193 noormaadlejat 32 riigist. Põrandale laotati 14 maadlusmatti, millel heideldi kolm päeva. Mõõtu võeti nii Kreeka-Rooma, vaba- kui naistemaadluses. Eri stiilide vanuse- ja kaaluklasse oli nii palju, et neid ei jõudnud kokkugi lugeda. Paljudes võistlusklassides oli osalejaid 30–40, mis on siin kandis harvanähtav.

Rahvusvahelises seltskonnas võtsid mõõtu ka Pärnumaa klubid: maadlusklubi Leo, Lääneranna spordikool ja Vändra Suure Karu Pojad. Lääneranna spordikooli treener Janar Sõber ütles, et nemad sõitsid turniirile, mis on ühtlasi ka üks maailma suurimaid, 14 sportlasega.

"Suurim olemisega on nii privileege kui puudusi," tõdes ta. "Kõige suurem kasu meie jaoks on psühholoogiline treening: sellise pinge, segaduse ja tempoga toimetulek on noorele sportlasele paras proovilepanek.