Ühel ööl ärkas Toome selle peale, et koer üritas teda iga hinna eest äratada. Esiti ei suutnud naine silmi avada ega keha liigutada. Ammi abil sai ta mõne aja pärast liikuma. Tuli välja, et tal oli vedelikupuudus ja kõrge palavik. Viimasena mainitu võib aga veritsustõve põdejatel põhjustada verejooksu. Tänu koerale sai perenaine oma vedelikupuudust ja palavikku alandada ning hoida ära hullema. Pärast seda juhtumit annab Ammi alati teada, kui Liinal on kõrge palavik või kõhuvalu.