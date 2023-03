Wiiralt, Vabbe, Vint: Vändra kunstigalerii avab kohaliku ettevõtja kunstikogu

Uus kunstigalerii asub kultuurimaja kõrval Vändra raamatukogus, kus on varemgi näitusi tehtud, viimase paari kuu jooksul sai ruum aga täielikult ümber ehitatud. Kunstisaal on muudetud UV-kiirguse kindlaks ning tehtud täiesti uus valguslahendus. Turvalisuse tagamiseks on paigaldatud kaamerad ja liikumisandurid.