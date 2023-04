Kas teie kodukoht vajaks uut volleplatsi?

Konkurss on meie maakonnale kujunenud viimastel aastatel edukaks. 2020. aastal rajati Pärnumaale kaks platsi: Lõpe ja Koonga külla. Tunamullu said korraliku väljaku võrra rikkamaks Kabli puhkebaas ja Saulepi küla. Eelmisel aastal rajati plats Häädemeeste valda Treimani külla ja Lääneranna valda Lihulasse.

“Juba aastaid on alaliit loonud võimalusi, et võrkpallimäng oleks kõikjal Eestis võimalikult paljudele harrastajatele kättesaadav. On rõõm näha, et meie panus jõuab nii vahetult ja otse inimesteni, kellele see siiralt naudingut ja võimalusi pakub. Usume, et järjepidev sportimis- ja liikumisvõimaluste arendamine loob head eeldused rahva tervise parandamiseks,” rääkis Oma Ehitaja juhatuse esimees Indrek Moorats.