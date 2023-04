Pärnakail läks väga hästi: noorte tantsupeole pääses 47 rühma

Noortepeo ​Pärnu linna kuraator Jekaterina Eensalu lausus, et tavaliselt on mõni kollektiiv ikka koju jäänud, aga seekord läks meil väga hästi: kõik rühmad, kes peole minna tahtsid ja selle nimel tööd tegid, pääsesid peole ja ühtegi kurba nägu meil ei ole. Järelikult on kõik tublisti pingutanud vahepealse raske aja kiuste, mis tantsude õppimise keerulisemaks tegi.

“Suur heameel oli näha, et vahepealsed koroona-aastad ei ole noortes tantsuhimu kahandanud, ja teadmine, et kohe-kohe tuleb tantsupidu, on aidanud lastel ja noortel tantsu juurde naasta,” kinnitas noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Lisades, et juhendajate pühendumus ja pingutus on imetlusväärne. “Tahan südamest tänada kõiki juhendajaid, koolijuhte, lapsevanemaid, kes noorte rahvatantsukultuuri hoidmisesse oma panuse annavad,” tunnustas Kurrikoff-Herman kõiki asjaosalisi. “Suur töö on tehtud tantsude õppimisel ja viimistlemisel ning pärast eelproovide lõppu saame öelda, et liigume ühisel teel suvise peo poole.”