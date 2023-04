Sõudjad avasid rahvusvahelise võistlushooaja, Püha Lehm stardib juulis

Roomast paarsada kilomeetrit põhja poole jääv Piediluco on hinnatud võistluskeskus, kus saapamaa sõudjad tihti hooajaks vundamenti laovad. Muu hulgas on paik tuntud kõrgeklassilise, ligemale pool sajandit tagasi Itaalia sõudmist juhtinud Paolo D’Aloja memoriaali poolest: seda jõuproovi, mis toimub tihti rahvusvahelise klassiga tegijate kaasalöömisel, reklaamitakse väga hea võimalusena end hooaja alul proovile panna. Aasta-aastalt on sealne regatt kogunud populaarsust, tuues tänavu starti koguni 28 riiki.