VIDEO JA GALERII ⟩ FC Audru saalivutisats tuli rahvaliiga meistriks. Edu võti? "Ühtne vaim ja meeskonnamäng!"

"Minu ülesanne on motiveerida ja vaimu üleval hoida," avaldas Kitsel kõigepealt kapteni põhirolli.

Millise motivatsioonikõne siis eestvedaja aasta tähtsaima matši eel pidas? "Ütlesin enne finaali poistele, et olen küll "oma karjääri" jooksul mõningaid suuremaid mänge mänginud, näiteks [murul] esiliigat ja karikavõistlusi, aga tänane on minu jaoks emotsionaalselt tähtsaim! Meil on ka mingil määral kohustus võita: oleme ikkagi kodusaalis!"