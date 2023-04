Menukas Beach Grind toob suvepealinna elektroonse muusika tipptegijad

Teise peaesineja on Rootsist pärit Alesso – electro-house’i DJ, kelle avastas Swedish House Mafia liige Sebastian Ingrosso, kes karjääri algul oli Alesso mentor. Nii sai noor produtsent võimaluse teha remikse Avicii, Swedish House Mafia, Devolutioni ja LFMAO lugudest. Alesso hittide hulka kuuluvad “Calling (Lose My Mind)” Sebastian Ingrosso ja Ryan Tedderiga, “Under Control” Calvin Harrise ja Hurtsiga ning “If I Lose Myself” ühes OneRepublicuga.

Festivalidebüüdi teeb house- ja techno-muusikale pühendatud lava Ammende villa hoovis. Uue lava peaesineja on Suurbritannia produtsentide-laulukirjutajate duo Goodboys, kes üleilmse edu saavutas tänu MEDUZAga koostöös valminud palale “Piece of Your Heart”, mis on nomineeritud Grammyle parima tantsuloo kategoorias. Sellele hitile järgnes peagi “Lose Control” koos MEDUZA ja Becky Hilliga, mida kohe saatis samuti menu.