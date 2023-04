Väljapanek on paigutatud mobiilsesse galeriisse ehk kasti, mida saavad uudistada kõik möödujad ja linnas jalutajad. Kastis on fotode ja makettidena eksponeeritud valik viimasel kolmel aastal Eesti teatriliidu auhindadele nomineeritud lavakujundusi, mille on ühtse narratiivina kokku sidunud kuraator Mae Kivilo.