Linn teeb poeketi rahaga uutmoodi kaasavat eelarvet

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi Katrin Batsi arvates saab nii kaasata kohalikku kogukonda tegelema oluliste teemadega. Batsi sõnutsi soovivad nad, et just kohalikud inimesed teeksid lõpliku valiku, millise projekti toetamist nad soovivad. Ta usub, et nii saavad projektid algusest peale õnnestumiseks vajalikku tähelepanu.

Pärnu linnavalitsus on kaasavat eelarvet korraldanud mitu aastat ja selle kaudu on linnaruumi lisandunud rajatisi, mida kohalik üldsus vajalikuks peab. Abilinnapea Irina Talviste usub, et nüüd ellu kutsutud projekt toob endaga kaasa lahendusi, mis edendavad rahva tervist. “Hea on, et see on põimitud jätkusuutliku tarbimisega, sest prügiteema on samuti tähtis osa meie elust, mis vajab häid ja innovaatilisi lahendusi,” märkis ta.