Hoiatus ⟩ Pärnu südalinnas varitseb surmaoht, kes vastutab?

Piraka kivi kätte võtnud mööduja, kelle nimi on toimetusele teada, hindas selle raskuseks seitse–kaheksa kilo. Rüütli 25 juures üles vaadates oli näha katuse nurgakarniisis tühimikku, kust kivi pudenenud oli. Mõne minuti jooksul möödus sealtsamast paha aimamata mitu inimest.

Rüütli 23 ja 25 ehk Mohri maja arendaja Kristjan Mugra sõnas esiti, et Rüütli tänaval renoveeritavate hoonete katusel lahtisi kive pole ja kolme nädala pärast pannakse üles tellingud.

Kuulnud, et jupid langesid rahvarohkele uulitsale katusekarniisi küljest, lubas ta esimesel võimalusel ala tähistamise korraldada. Samal ajal jalutas majast mööda paarikümnepäine rühm inimesi.

On puhas õnn, et keegi maja lagunemise hetkel Rüütli 25 eest läbi ei läinud.

Mõne tunni järel pandigi maja külge punavalge lint. Kuna see on vastu maja, on selle efektiivsus küsitav.