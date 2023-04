Kuuldus, et Pärnumaalt valitud riigikogulasest saab minister, ei osutunud tõeks

Ent rahandusministri koht, mida seni täitis Annely Akkermann, läheb hoopis Mart Võrklaevale. Kallas põhjendas, et Võrklaev oli koalitsiooni läbirääkimiste juures ja vedas rahanduse poolt. "See saab olema väga keeruline portfell, aga ta on valmis seda positsiooni kandma," sõnas ta.