Tauno Teder ⟩ Ülestõusmispühale järgneb kirikuaasta suur rõõmuaeg

Et rääkida ülestõusmispühadest, tasub enne vaadata, nagu moes öelda, suurt pilti. Oleme harjunud tõigaga, et kirikliku elu ja jumalateenistuste aastaringi ei alusta me mitte üldise kalendri uusaastapäeval, 1. jaanuaril, vaid juba umbes kuu jagu varem. See fakt pole teadmata ilmalikus ühiskonnaski, kus advendiaeg on valdavalt pühendatud jõulude kui valguse püha või talvise pööripäeva pidustustele.