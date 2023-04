Akkermann selgitas ministrikohtade jaotamise protsessi, et kõigepealt saab erakond ministriportfellid. Seejärel vaadatakse, kes need portfellid saavad. Temale rahandusministri kohta seekord ei pakutud. Akkermann märkis, et peaminister soovis valitsusse ja rahandusministriks Mart Võrklaeva, kes on olnud aastaid Kallase parem käsi.