Tammiste elanikud algatasid petitsiooni kiiruse piiramiseks kohas, kus auto sõitis tüdrukule otsa.

Algatajad põhjendavad, et külas on tihe liiklus ning seda just hommikuti tööle mineku ning õhtuti töölt tuleku ajal. Mureks on Tammiste küla läbiva maantee ohutu ületamine. Küla piires kehtib küll maanteel kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis, kuid pisut eemal, asulast väljas võib sõita 70 kilomeetrise tunnikiirusega. Ent ristmik, kust kaudu pääsevad kohalikud toidupoodi, tanklasse, lasteaeda ja kooli, paikneb teisel pool asula silti.