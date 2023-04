SUUR PILDIGALERII ⟩ Algajate fitnessi- ja kulturismivõistlus tõi Pärnusse kõrge taseme: Siia ei tulda mütsiga lööma!

Viiendat korda toimunud Pärnu jõuproovil on vaid üks reegel: lavale pääsevad need, kes on varem võistelnud maksimaalselt ühe korra.

"Võistlejate tase, eriti bikiinifitnessis, oli väga kõrge," kinnitas ürituse peakorraldaja Ramil Lipp Pärnu Tiim Go Fiti klubist. "Heameel on näha, et tase läheb iga aastaga aina kõrgemaks: isegi kui tullakse oma esimesele võistlusele, on näha, et selle taga on ka treenerite töö: sportlased on heas vormis ja suudavad laval liikuda. Ei tulda mütsiga lööma!"

Kulturismi- ja fitnessihooaeg jätkub Eesti karikavõistlustega, kui 22. aprillil tulevad Tartus püünele Maarjamaa tipud. Lipp usub, et Taaralinnas astuvad lavale ka äsjasel suvepealinna võistlusel osalenud. Vähemalt pooled. On neil seal ässade vastu lootust?