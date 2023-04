Meelis Kukk ⟩ Tugevnev jalgpallitaristu aitab seada kõrgeid eesmärke

Kuninglikud on tippjalgpallis pöörlevad rahasummad, unustamatud mängust saadavad emotsioonid.

Pea niisama haarav on heitlus meie kontinendil, väiksema venna UEFA Euroopa meistrivõistluste kaheksakilogrammisele hõbedast Coupe Henri Delaunay nimelisele karikale. Et 2024. aastal Saksamaal toimuva turniiri uksest sisse pääseda, on mängud alanud. Kahjuks pidi meie rahvuskoondis tunnistama avamängus 1:2 Austria ametivendade paremust. Aga hoiame pöidlaid ja soovime parimat, kinnitamaks erandiga reeglit: kui esimene pauk jahil mööda läheb, siis jaht ebaõnnestub!