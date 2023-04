Metsoja ja Kortsu vahelise vaidlus käis kõmulise arenduse üle Pärnu jahisadama lähedasel Lootsi 10 krundil. Osa naabreid kahtlustas, et riigikaitsemaale kavandatakse vabatahtlike päästjate hoone pähe hoopis korterelamut. Lootsi 10 krunt põhjustas poliitilise kemplusegi. Kahe aasta eest esitasid toona opositsioonis olnud Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond linnapea Romek Kosenkraniuse suhtes umbusaldusavalduse, heites ette, et tema juhtimisel on linnavalitsus juba 2018. aastast otsinud võimalusi rajada Pärnu jõe äärsele Lootsi 10 riigikaitsemaale sihtotstarvet eirates korruselamu. Umbusaldus kukkus läbi.