Galerii ⟩ Avati aastanäitus: Suurimad visionäärid ongi olnud maalikunstnikud

“On tagasi sürrealism, maaliline maal, konstruktivism, on jätkuvalt kohal neopopp ja abstraktne kunst ehk midagi pole kadunud ega unustatud. Tihti neo- nime ette ei öeldagi, sest on selge, et stiilid arenevad, muutuvad hübriidseks ja kõik on aktuaalne. 15.–16. sajandi renessanss mõjutab meid niisamuti nagu muusikateosed, mis on kirjutatud mitusada aastat tagasi, aga kõlavad elavas ettekandes siin ja praegu,” märgib kuraator.