ARVUSTUS ⟩ “25 °C ja päike”: Suvi on tunne, mitte aastaaeg

Lavastaja Laura Jaanhold ja lavastusdramaturg Paul Piik (Kinoteater) on osutanud oma lavastusele kui lõõgastavale massaažile: et vaataja tuleks saali ja läheks sealt ära teise inimesena. Et ta on puhanud. Intervjueerimiskogemus kinnitas neile, kui palju mõjutab inimesi ilm, mis tundub nii tühine asi, aga tegelikult seda ei ole ega ole see ka väike teema.