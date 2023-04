Surju Sõbratarid panid kogu riigi naised ja neiud võistu tantsima

Kultuuriseltsi juhatuse liige Kadri-Aija Viik avaldas, et nad said Surju Sõbrataridega sündmuse korraldamise eest palju positiivset tagasisidet. Ühtlasi andis ta festivalil teada Ullo Toomi fondi paarisaja euro panustamisest, et toetada tantsutaadi skulptuuri valmimist. Nimelt on mullu suvel loodud MTÜ Tantsutaat välja käinud mõtte panna Kalevi staadionile tantsutaat Ullo Toomi kuju tantsijatele muhedalt naeratama ja algatanud selleks annetuste kogumise.