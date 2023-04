Suur lugu ⟩ Parlamendiuusiku esimene tööpäev: palju elevust ja sissejuhatus juntimise meistriklassi

Mõni tund hiljem kinnitab seda mõttearendust taasiseseisvunud Eesti Vabariigi riigikogu 15. koosseisu avaistungil oma kõnes ka president Alar Karis. “Valija on teile kõigile andnud volituse tegutseda rahvaesindajana. Teil kõigil on mandaat. Ometi ütleb põhiseadus, et riigikogu liige ei ole seotud mandaadiga. Mida see tähendab? Seda, et teist igaühe õlul on vastutus esindada kogu rahvast. Pidada silmas kõiki neid muresid, mida valimistel väljendati,” andis riigipea oma kõnes parlamendiliikmetele kammertooni järgmise nelja aasta tegemisteks.