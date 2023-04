Taskuhääling ⟩ Riho Terras: Pole mõistlik eeldada, et sõda tuleb, kuid valmistuma peab

Peame pöörama tähelepanu, et alates 24. veebruarist 2022 ei ole venelased saanud enda kätte mitte ühtegi oblastikeskust. See tähendab, et ka nende taktikalised eesmärgid ei ole saavutatud.

Ukrainlased valmistavad ette vastupealetungi oma territooriumi vabastamiseks. See on kindel. Nad on seda ise öelnud, kuid see tuleb välja kõikidest analüüsidestki. Lääneliitlased on panustanud relvastuse, varustuse, laskemoona ja väljaõppega, et seda vastupealetungi toetada.

Küsimus on selles, et kui seda teha liiga kiiresti, ei pruugi see olla efektiivne. Minu hinnangul valmistavad ukrainlased korralikult ette, õpetavad välja oma mehed, õpetavad neid kasutama moodsaid relvi, mis nende käsutusee on antud. Aga parem on, et me ei tea, millal see pealetung tuleb. Sest kui meie teaksime seda, siis teaksid seda vastasedki. Aga usun, et see tuleb ja lähema kuu aja jooksul. Ja siis on ka minu arvates lääneriikidel toss välja. Ehkki seda on kahju tunnistada.

Aga ükskõik kui edukas või edutu see pealetung ei ole, siis selle peatumisel juhtub see, et hakatakse läbi rääkima. Peame paluma jumalat ja toetama ukrainlasi, et see vastupealetung jõuaks võimalikult kaugele. Mida kaugemale ukrainlased jõuavad, seda parem Eestile.

Kui tõenäoliseks peate, et ukrainlased Krimmi tagasi saavad?