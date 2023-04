Galerii ja video ⟩ Luitejooksul pani end koos peremehega proovile üle 50 neljajalgse

Stardijoonele olid tulnud nii veo- ja jahikoerad kui segaverelised kutsad. Muki ja Indrek Tamming osalesid üheskoos luitejooksul esimest korda, kuigi rada on neile kodune: nad elavad Rannametsas. Varem on nad raja läbinud jalgrattaga, kuid enne starti uskus Tamming, et saavad kenasti hakkama ka joostes.