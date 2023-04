“Meil läks väga hästi: osalejate arv oli tuntavalt suurem kui eelmisel aastal. Äkki saame isegi neljakohalise numbri kokku.” rõõmustas peakorraldaja Vahur Mäe Pärnu Kahe Silla klubist selle üle, et mullune osavõtjate arv 700 sai kindlalt alistatud. “Suures plaanis on pilt rõõmsam, kui varasematel liikumisüritustel. Need, kes minuga rääkima tulid, olid väga rahul. Esile toodi koertekrossi: see on eristuv ja osalejate arvu mõttes potentsiaalikas.”