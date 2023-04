Populaarne tänavafestival paneb pillid kotti

Festivali korraldanud MTÜ Kastan Taskus esindajad Gea Kammer ja Eleka Rugam-Rebane selgitasid, et on otsustanud lõpetada Augustiunetuse korraldamise festivalina, kuid peavad võimalikuks, et mõne aasta pärast jätkatakse kultuuritegevust mõnes teises formaadis.

“Rõõm on näha, et praegu on need piirkonnad kõik uuele elule ärganud. Tahtsime ise kogeda ja külastajatele pakkuda rahulikku elu nautivat atmosfääri, kus kiirustamata saada osa kultuuri- ja kunstielamustest, olgu see teater, tants, kehakultuur, kirjandus, toit või veel miski muu,” ütles Kastan Taskus juhatuse liige Kammer.