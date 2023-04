Kas Pärnu võrkpallinaiskond naaseb 11 aasta järel meistriliigasse? “Mõte on läinud konkreetseks ja liigume selles suunas väga tõsiselt.”

Pärnu naiskond on juba aastaid mõlgutanud mõtet minna kõrgliigasse. Nüüd, kui kaks esiliiga kulda taskus, tundub selleks õige aeg.

"See meistrisarja mõte on nüüd konkreetseks läinud," kinnitas peatreener. "Praegu ei saa veel küll 100 protsenti öelda, et me seda teeme, aga liigume selles suunas väga tõsiselt."

Põhiteema, mis vajab tippkonkurentsi minekuks lahendamist, on leida raha. Praegu reisisid näiteks üliõpilased esiliiga treeningutele-mängudele oma raha eest. "See poleks meistriliigas mõeldav," lausus Ernits. "Saaliaegu on vaja juurde saada, samuti teenindavat personali: füsioterapeute, massööre, ÜKE-treenerit."

Peatreeneri sõnutsi läks meistriliiga-jutt lahti juba ammu ja seda on tiimis arutatud mitu aastat. Nüüd võttis Ernits initsiatiivi enda kätte.