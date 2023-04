Heli Tooman ⟩ Milline linn oleks Pärnu ilma turismi ja külastajateta?

Hulk aastaid tagasi oli mul võimalus Pärnu linnavolikogu istungil rääkida turismist ja teeninduskultuurist. Ühed leidsid, et need teemad on linnale olulised, teised jälle, et turismil on linnamajanduse seisukohast marginaalne tähtsus, kuna turismisektorist laekuv maksutulude osakaal oli vaid viis protsenti linnamajanduse asutuste maksutulust ja teeninduskultuur on iga organisatsiooni eraasi ega ole volikogu teema.