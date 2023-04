Video ja galeriid ⟩ Pärnus ja Tallinnas toimunud Kunstinädal jääb rahapuudusel ära

Kuuel korral nüüdisaegse kunstikeskkonna NOBA.ac algatusel toimunud Kunstinädal jääb sel suvel ära. Nii kunstnike, kunstiasutuste kui publiku seas populaarse festivali ärajäämise põhjus on rahanappus. Kunstinädala traditsiooni taaselustanud NOBA.ac eestvedaja Andra Orni selgitust mööda on oodatud sündmuse lükkumine kaugemasse tulevikku kahetsusväärne, kuid pideva eelarvepuudujäägiga pole see jätkusuutlik.