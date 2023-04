Motomehed kihutasid pjedestaalile

Vilaski maratoni peakorraldaja, Valga motoklubi juht Einar Peterson ütles, et kestuskrossi “Sandman 2023” stardis oli laupäeval kokku üle 160 sõitja ja päev läks igati korda. Vilaski võistluse teeb Petersoni sõnutsi eriliseks see, et 65 ccm masinaklassi sõidetakse Valgast pärit legendaarse motosportlase Jüri Raudsiku karikale. “Liiva sees sõidetava kestuskrossi rada on noortele motomeestele üsna karm katsumus,” tõdes Peterson.